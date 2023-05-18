Власти Киева приблизили город к антиутопии Власти Киева дали бывшему переулку Орловского имя Джорджа Оруэлла

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

В Киеве в четверг, 18 мая, были переименованы 23 улицы, связанные с СССР и Россией. В результате бывший переулок Орловского в Шевченковском районе города будет носить имя английского писателя, автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Об этом сообщает пресс-служба горсовета украинской столицы.

По имеющимся данным, соответствующее решение было принято на пленарном заседании сессии Киевсовета.

В столице переименовали еще 26 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, — говорится в сообщении.

Также там представлен полный список переименований. В числе прочего улица Красноткацкая получила имя премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, а Петровская аллея стала аллеей Магдебургского права.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, всего в городе переименовано 288 объектов. В марте новые названия получили 16 киевских улиц.

Переименование и демонтаж памятников советской эпохи ведется на Украине с 2016 года, когда был принят закон о декоммунизации. С началом СВО власти страны также начали борьбу с тем, что имеет отношение к России. Так, ранее сообщалось, что в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.

В городе Шепетовке Хмельницкой области Украины был демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому.