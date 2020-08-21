Власти Испании потребовали закрытия публичных домов

Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро составила письмо с требованием закрыть публичные дома и хостес-бары в стране. Документ был направлен главам регионам.
По мнению чиновницы, такое решение позволит остановить неконтролируемое распространение коронавируса. Она также добавила, что случаи заражения COVID-19 в публичных домах сложно отследить. Подобные ограничения уже коснулись пабов и дискотек.
Первыми на закрытие борделей согласились власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
В июне 2020 года Испания открылась для жителей государств Евросоюза и Шенгенской зоны. Граждане смогут свободно приезжать в королевство, не отправляясь на 14-дневный карантин.
Как писал NEWS.ru, Испания стала одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Западной Европе. В стране за всё время пандемии зафиксировали свыше 300 тыс. случаев заражения. Умерли более 28 тыс. пациентов.
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