Глава администрации Херсонской области Сальдо обратился к Путину Глава ВГА Херсонской области Сальдо призвал Путина поддержать референдум о вхождении в состав РФ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо попросил российского главу Владимира Путина поддержать выбор местных жителей на референдуме о присоединении к РФ. В своем Telegram-канале он напомнил, что 20 сентября местные власти приняли решение назначить референдум о выходе Херсонской области из состава Украины с последующим присоединением к России.

Просим вас, Владимир Владимирович, при принятии решения на референдуме поддержать выбор жителей Херсонской области о самоопределении и вхождении в состав Российской Федерации, — сказал Сальдо.

20 сентября депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это. Плебисцит о вхождении ДНР в состав России состоится также с 23 по 27 сентября.