Власти Харьковской области сообщили о пожаре после взрывов УНИАН: промышленные объекты в Харьковской области получили повреждения

Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

В Харьковской области промышленные объекты получили повреждения, начался пожар, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось, что в регионе слышны взрывы.

По информации издания «Зеркало недели», в Харьковской области сработали системы ПВО.

Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар, — рассказал мэр города Николай Бакшеев.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области звучат взрывы. Подробностей произошедшего не приводилось. Также сообщалось, что в Сумской области Украины сработали сирены воздушной тревоги.

23 июля несколько взрывов прогремели на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. В этих регионах власти объявили воздушную тревогу.

20 июля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов возмездия в районе Одессы и области. Высокоточным оружием поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.