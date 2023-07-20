ВС РФ наносят удары возмездия в районе Одессы

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов возмездия в районе Одессы и в Одесской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Высокоточным оружием поражены цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области, — говорится в сообщении.

Также были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева. На Донецком направлении успешно отражены 16 атак.

Всего за сутки Вооруженные силы России уничтожили около 600 украинских военных, 32 украинских беспилотника, артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также пять гаубиц Д-30 и две Д-20, а также три «Мста-Б».

Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк ранее рассказала о последствиях ночных взрывов в Одессе. По ее словам, повреждения получили административное здание и несколько складов. В ночь на 20 июля воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Николаевской и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.