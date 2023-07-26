Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области «Страна.ua»: взрывы звучат в Харьковской области, воздушная тревога в Сумской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua». Подробностей происходящего не приводится.

Также сообщается о том, что в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Накануне ночью сообщалось о взрывах, раздающихся под Киевом. По информации Telegram-каналов, украинскую столицу атаковали дроны «Герань». В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

При этом глава военной администрации Киевской области генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что на подступах к украинской столице сработали системы ПВО.

24 июля воздушная тревога была объявлена в южных регионах Украины, о чем свидетельствуют данные правительственной системы оповещения населения. Сирены прозвучали в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области. По имеющимся данным, работали силы ПВО, была объявлена воздушная тревога.