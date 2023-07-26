Взрывы прозвучали в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua». Подробностей происходящего не приводится.
Также сообщается о том, что в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Накануне ночью сообщалось о взрывах, раздающихся под Киевом. По информации Telegram-каналов, украинскую столицу атаковали дроны «Герань». В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.
При этом глава военной администрации Киевской области генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что на подступах к украинской столице сработали системы ПВО.
24 июля воздушная тревога была объявлена в южных регионах Украины, о чем свидетельствуют данные правительственной системы оповещения населения. Сирены прозвучали в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле Одесской области. По имеющимся данным, работали силы ПВО, была объявлена воздушная тревога.