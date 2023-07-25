Мощные взрывы прозвучали под Киевом Telegram-канал «Украина.ру» сообщил об атаке дронов «Герань» на Киев

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о взрывах, раздающихся под Киевом. По информации портала, украинскую столицу атаковали дроны «Герань». В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Массовая атака «Гераней» на Киев. Дроны заходят в город с трех сторон: юга, запада и востока, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава военной администрации Киевской области генерал-полковник Сергей Попко сообщил, что на подступах к украинской столице сработали системы ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Ранее воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины. Сирены прозвучали в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Также сообщалось, что воздушная тревога в полдень 24 июля была объявлена в южных регионах Украины. Сирены звучали в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.