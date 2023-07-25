Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины В Черниговской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По ее сведениям, тревога звучит в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Также тревога работает в российской Запорожской области на территориях, подконтрольных Украине.

Украинские мониторинговые каналы уточнили, что в последний момент беспилотники «Герань-2» поменяли траекторию полета и начали атаковать цели в Черкассах и Кировограде. Там слышны взрывы.

Россия наносит удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. Обстрелы начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, как признали в Минобороны Украины, стоят киевские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога в полдень 24 июля была объявлена в южных регионах Украины. Сирены звучали в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По неподтвержденной информации, в результате работы Воздушно-космических сил РФ зафиксированы попадания в городе Сумы на северо-востоке Украины. Подробности произошедшего пока неизвестны. В Министерстве обороны РФ эти сведения не подтверждали.