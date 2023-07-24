На юге Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога была объявлена в южных регионах Украины, о чем свидетельствуют данные правительственной системы оповещения населения. Сирены звучат в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По неподтвержденной информации, в результате работы Воздушно-космических сил РФ зафиксированы попадания в городе Сумы на северо-востоке Украины. Подробности произошедшего пока неизвестны. В Министерстве обороны РФ эти сведения не подтверждали.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки повреждение получил порт в Одесской области. Как утверждала пресс-секретарь группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, пострадали резервуары для хранения грузов, ангар с зерном, погрузочные краны и другие системы, обеспечивающие работу порта.

Позднее выяснилось, что удар был нанесен по территории порта Рени. Он расположен на реке Дунай у границы с Румынией и является важным логистическим узлом для Украины. Предположительно, дрон-камикадзе «Герань-2» попал в топливное хранилище, что спровоцировало мощный взрыв. Судя по видео с места событий, боеприпас достиг цели, несмотря на интенсивную работу украинских средств противовоздушной обороны.