Серия взрывов произошла на территории Украины

Фото: Yevhen Lubimov / Global Look Press

Несколько взрывов прогремели на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областях, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. В этих регионах власти объявили воздушную тревогу.

По данным министерства, пуски корректируемых авиационных бомб Воздушно-космических сил России зафиксированы на подконтрольных Украине частях Запорожской области. Сейчас воздушная тревога также звучит в Одессе и Николаевской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также Telegram-канал «Харьковское направление» сообщал о сильных прилетах по Купянску и другим объектам ВСУ. Воздушные силы Украины заявили об активности сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22м3, которые вылетели с аэродрома Моздок, а также пусках крылатых ракет и противокорабельных снарядов «Оникс» по направлению Одессы. В свою очередь Telegram-канал «Украина.ру» отметил, что авиация направляется к Черному морю. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в настоящее время ракеты береговых комплексов «Бал» и бомбардировщиков Ту-22 летят к Одессе и Николаеву из Крыма. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ провели успешную контратаку в Запорожской области. По его словам, ВСУ понесли потери в живой силе и технике.