Власти Грузии ввели масочный режим

https://static.news.ru/photo/f3714fce-ac98-11ea-894e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Каминский/РИА Новости

В Грузии стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях. Изменение в законодательство было принято на пленарном заседании в парламенте страны.

Обществу придётся привыкнуть ходить в масках, так как распространение коронавирусной инфекции в Грузии продолжается — заявил представитель парламентского юридического комитета Анри Оханашвили.

Как сообщает «Интерфакс», за нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для физических лиц — в размере 20 лари (около $7), а для владеющих помещениями юридических лиц — 500 лари (почти $164).

По данным Минздрава страны, всего в Грузии выявлено 837 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 13 человек.

NEWS.ru писал, что Минздрав РФ призвал россиян не пренебрегать масочным режимом, несмотря на снятие ограничений.