Власти Грузии ввели масочный режим

В Грузии стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях. Изменение в законодательство было принято на пленарном заседании в парламенте страны.
Обществу придётся привыкнуть ходить в масках, так как распространение коронавирусной инфекции в Грузии продолжается — заявил представитель парламентского юридического комитета Анри Оханашвили.
Как
По данным Минздрава страны, всего в Грузии выявлено 837 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 13 человек.
NEWS.ru писал, что Минздрав РФ призвал россиян не пренебрегать масочным режимом, несмотря на снятие ограничений.
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