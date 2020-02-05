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Федеральное министерство здравоохранения Германии сообщило, что в стране выявлены 12 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

10 заражённых пациентов находятся в федеральной земле Бавария, ещё двое — в земле Гессен. Среди заболевших есть несовершеннолетний, а также несколько граждан ФРГ, эвакуированных из Ухани.

NEWS.ru писал, что в Китае число заболевших достигло 24,5 тысячи человек, из-за коронавируса скончался 491 человек. Компания Alibaba Group запустила в Сети платформу, с помощью которой закупит медикаменты для борьбы с распространением китайского вируса. Они будут переданы в больницы, которым не хватает средств защиты и лекарств.