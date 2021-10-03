Власти ФРГ отреагировали на «досье Пандоры»

Власти Германии внимательно следят за сообщениями СМИ в связи с опубликованным «досье Пандоры» — масштабным расследованием, подготовленным международным консорциумом журналистов (ICIJ). По предварительным данным, оно имеет незначительное отношение к ФРГ. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что все подозрительные случаи будут тщательно расследованы.

Для нас это ещё один повод продолжать работу, которую федеральное правительство и так сделало своей целью, а именно с прозрачностью подходить к уклонению от уплаты налогов, мошенничеству при уплате налогов, — сказал Зайберт.

Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 бывших и действующих политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Крупнейшим налоговым убежищем авторы исследования называют США.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с так называемым досье Пандоры. По его словам, ничего особенного в этом расследовании власти не увидели, в нём нет скрытых «богатств» окружения главы государства Владимира Путина.