Власти финского города Турку призвали закрыть генконсульство России Мэр финского Турку Арве призвала закрыть генконсульство РФ в городе

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Мэр финского города Турку Минна Арве обратилась к МИД страны с предложением закрыть генконсульство России, сообщает РИА Новости. По ее мнению, в присутствии российской дипмиссии в городе нет необходимости.

Турку не нужно присутствие российского государства в городе. МИД может начать обсуждение закрытия консульства в Турку, — цитирует агентство градоначальницу.

Арве пояснила, что местных жителей не интересует получение виз в Россию из-за военной операции. Россияне же, которые находятся в Финляндии, могут получить помощь в посольстве РФ в Хельсинки.

В настоящее время в Финляндии действуют четыре диппредставительства России. Помимо посольства в столице и генконсульства в Турку, работают почетное консульство в Куусамо и консульство в городе Мариехамн.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября гражданам России закрыт въезд в Финляндию по туристическим визам. По словам посла РФ в стране Павла Кузнецова, остальные поездки — с целью учебы, работы, посещения родственников и так далее — разрешены.

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки может ввести полный запрет на въезд россиян и такая работа уже началась. Он пояснил, что государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».