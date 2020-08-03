Власти Эстонии заявили об ухудшении ситуации с распространением COVID-19

https://static.news.ru/photo/53343be4-d5b4-11ea-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madis Veltman/www.imago-images.de/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Эстонии начинает ухудшаться. Населению следует сохранять бдительность и соблюдать меры для защиты от инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.

Политик напомнил, что по данным на 31 июля уровень заражения в Эстонии составлял 2,6. При этом месяц назад он был на уровне 1,0. За прошедшую неделю в Тартуском уезде было выявлено 24 случая заболевания, общее число заболевших за неделю составило 43 человека.

Многочисленные публичные примеры того, что жители Эстонии забыли о коронавирусе, вынуждают нас посмотреть на ситуацию по-другому, — написал Ратас на своей странице в Facebook.

По его словам, на предыдущих заседаниях правительства, проходящих по четвергам, было приятно видеть информацию, по которой в стране зарегистрирован низкий уровень коронавирусной инфекции, поскольку жители страны сохраняют бдительность. Он подчеркнул, что на ближайшем заседании власти будут вынуждены посмотреть на ситуацию по-другому.

Накопленный опыт подтверждает, что лучший способ избежать заражения и распространения инфекции — это правильное повседневное поведение: неустанные бдительность и соблюдение антивирусных правил, — отметил Ратас.

Он подчеркнул, что вирус никуда не делся, а в мире продолжаются разработки вакцины от коронавируса.

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