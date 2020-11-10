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Власти Дании заявили об ошибочности решения убить всех норок в стране

21:08, 10 ноября 2020
Фото: Dmitrii Gusarin/Global Look Press

Решение об уничтожении всех разводимых в Дании норок из-за угрозы распространения коронавируса было ошибкой. Об этом заявил министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен.

Мы ошиблись. Не было никаких юридических оснований требовать от заводчиков забить норок за пределами созданных для них ферм, — признал министр в интервью телеканалу TV2.

Он подчеркнул, что берёт на себя ответственность за то, что происходит в министерстве, отметив при этом, что разведение норок в стране связано с большими эпидемиологическими рисками.

Ранее правительство Дании приказало заводчиков убить всех норок на фермах, где у животных был выявлен коронавирус, а также в радиусе восьми километров от хозяйства. Как сообщал NEWS.ru, решение датских властей истребить норок вызвало противоречивую реакцию в мире. Возле датского посольства в Москве прошла акция против этой меры.

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