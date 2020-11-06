В Москве прошла акция против истребления норок в Дании

Решение правительства Дании истребить всех норок в стране, чтобы избежать распространения мутировавшего коронавируса, вызвало противоречивую реакцию в мире. Возле датского посольства в Москве прошла акция против этой меры.
В пятницу к дверям посольства пришёл акционист, державший в руках датский влаг. И полотнище, и сам мужчина были облиты красной жидкостью, имитирующей кровь. Таким образом он выразил протест против уничтожения животных.
Ранее стало известно, что в Дании зафиксировано 214 случаев передачи вируса от норки к человеку. Во избежание возможных тяжёлых последствий власти намерены уничтожить 17 млн животных на всех норковых фермах страны.
Именно на норках, как сообщал NEWS.ru, будут проводиться клинические испытания вакцины от COVID-19 для животных в России. Доклинические исследования прошли успешно.