Власти Берлина хотят сделать из открытых пространств ночные клубы

Открытые городские пространства Берлина могут преобразовать в ночные развлекательные заведения под открытым небом. С таким предложением выступили городские власти.
Они планируют сдавать территорию в аренду,
Жители Берлина скучают по привычной ночной клубной жизни, андерграудным вечеринкам. Вот почему мы хотим создать легальные возможности для вечеринок в общественных местах для туристов и горожан, — заявила министр экономики города Рамона Поп.
Подобные заведения появятся в городе в ближайшие недели.
Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают считать пандемию коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По данным организации, она будет длиться ещё долгое время
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен