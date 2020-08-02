Власти Берлина хотят сделать из открытых пространств ночные клубы

https://static.news.ru/photo/d1a369b2-d4e9-11ea-b184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Открытые городские пространства Берлина могут преобразовать в ночные развлекательные заведения под открытым небом. С таким предложением выступили городские власти.

Они планируют сдавать территорию в аренду, передаёт Travel and Leisure. Чиновники уверены, что на улице легко обеспечить соблюдение социальной дистанции, а для гигиены можно обязать людей часто мыть руки.

Жители Берлина скучают по привычной ночной клубной жизни, андерграудным вечеринкам. Вот почему мы хотим создать легальные возможности для вечеринок в общественных местах для туристов и горожан, — заявила министр экономики города Рамона Поп.

Подобные заведения появятся в городе в ближайшие недели.

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