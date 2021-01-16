Власти Австрии продлили жёсткий карантин по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/6bc58808-58b2-11eb-ae91-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider

Третий жёсткий локдаун, связанный с пандемией COVID-19, продлевается в Австрии до 7 февраля, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.

По его словам, необходимо продлить все меры, в том числе ограничения на выход из дома.

Эксперты едины в том, что 7-дневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться, — отметил он.

Курц уточнил, что для Австрии это коло 700 новых заболевших в день. При этом заявил, что нет уверенности в том, что достижение этого показателя в установленные сроки возможно.

Мы будем еженедельно оценивать ситуацию, но наша цель — приблизить семидневную заболеваемость к отметке 50 к 8 февраля, — рассказал канцлер.

Он добавил, что после этой даты власти начнут предпринимать шаги по открытию торговли и сферы обслуживания, которые предусматривают близкий контакт с посетителями, а также музеев, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что акция против карантинных мер прошла 16 января в Вене (Австрия). По данным организаторов, в манифестации приняли участие до 50 тысяч человек. Они недовольны масочным режимом и введением жёсткого локдауна. Участники шествия собрались на площади Хельденплатц с флагами и транспарантами, а затем пошли маршем по кольцевой улице столицы страны. Полиция перекрывала автомобильное движение в центре города. Граждане не носили средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.