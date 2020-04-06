Власти Австрии начнут снимать ограничения с 14 апреля

https://static.news.ru/photo/cbd4604c-7803-11ea-bf83-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что страна одной из первых ввела ограничения, призванные остановить распространение коронавируса. Поэтому власти страны могут начать постепенный выход из кризиса с 14 апреля.

По его словам, в этот день разрешат открытие магазинов площадью до 400 квадратных метров, передаёт ORF. С 1 мая будут открыты остальные магазины, а с середины мая — рестораны и отели.

Однако такое решение власти готовы принять только при полном соблюдении гражданами оставшихся ограничений, отметил он.

В Австрии было подтверждено 12109 случаев заражения COVID-19, 220 инфицированных погибли.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — примерно 263 тысячи.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли — 45.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Румынии, напротив, на месяц продлит введённый с 16 марта режим чрезвычайного положения. Мера, как надеются власти, поможет остановить распространение коронавирусной инфекции