ВКС РФ уничтожили до 100 бойцов украинского полка спецназначения «Гепард» Минобороны РФ: ВКС РФ уничтожили до 100 бойцов украинского полка спецназначения «Гепард» в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Национальной гвардии Украины в Запорожье, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что в ходе этой операции также были ликвидированы более 50 иностранных наемников.

В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, — сказал Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация за сутки уничтожила до 100 иностранных наемников под Святогорском в ДНР. Кроме того, высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской украинской бригады в районе города Очакова Николаевской области были ликвидированы до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, добавил он.

До этого в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом. По его словам, было ликвидировано до 300 бойцов. Помимо этого, ударами ВКС России в регионе было уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ, три танка и 16 боевых бронированных машин.