Видео немецкой охраны Навального появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/8df16524-11d0-11eb-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/cikrussia/Global Look Press

Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану российского оппозиционера Алексея Навального.

На опубликованных кадрах видно, как блогер и его жена Юлия гуляют около Бранденбургских ворот в Берлине в сопровождении корреспондента CBS Лесли Стол и трёх мужчин в штатском, за ними следуют ещё девять человек в полицейской форме. В отличие от корреспондента, Навальные вышли в город без масок.

Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошёл, — прокомментировала Стол.

Корреспондент пояснила, что охрана выделена Навальному «из опасения нового отравления».

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A — 60 Minutes (@60Minutes) October 18, 2020

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как писал NEWS.ru ранее, оппозиционер Алексей Навальный дал интервью американскому телеканалу CBS, в нём лидер несистемного протестного движения посетовал, что президент США Дональд Трамп так и не осудил «отравление», и потребовал от главы Белого дома сделать это.