Видео немецкой охраны Навального появилось в Сети

На опубликованных кадрах видно, как блогер и его жена Юлия гуляют около Бранденбургских ворот в Берлине в сопровождении корреспондента CBS Лесли Стол и трёх мужчин в штатском, за ними следуют ещё девять человек в полицейской форме. В отличие от корреспондента, Навальные вышли в город без масок.

Корреспондент пояснила, что охрана выделена Навальному «из опасения нового отравления».