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Видео немецкой охраны Навального появилось в Сети

08:58, 19 октября 2020 242
Фото: vk.com/cikrussia/Global Look Press

Американский телеканал CBS показал в эфире воскресной программы 60 Minutes многочисленную немецкую охрану российского оппозиционера Алексея Навального.

На опубликованных кадрах видно, как блогер и его жена Юлия гуляют около Бранденбургских ворот в Берлине в сопровождении корреспондента CBS Лесли Стол и трёх мужчин в штатском, за ними следуют ещё девять человек в полицейской форме. В отличие от корреспондента, Навальные вышли в город без масок.

Целые массы полиции окружают его, куда бы он ни пошёл, — прокомментировала Стол. 

Корреспондент пояснила, что охрана выделена Навальному «из опасения нового отравления».

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как писал NEWS.ru ранее, оппозиционер Алексей Навальный дал интервью американскому телеканалу CBS, в нём лидер несистемного протестного движения посетовал, что президент США Дональд Трамп так и не осудил «отравление», и потребовал от главы Белого дома сделать это.

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