Вице-премьер Украины усомнился в реальности «российского вторжения»

https://static.news.ru/photo/5f28b5a4-a117-11eb-a11f-96000091f725_660.jpg Алексей Резников Фото: Резніков Олексій/facebook.com

Вице-премьер Украины и глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил вероятность «вторжения России» на территории его страны. Он уверен, что в РФ «очень прагматичные, практичные разумные люди» и для них подобный сценарий развития событий невыгоден.

По словам чиновника, Киеву не стоит ждать военной помощи от Европы, но Украину, вероятно, поддержат финансово и технически, передаёт телеканал «Украина 24».

Мне кажется, у них [в Европе] есть варианты принятия жёстких решений. Конечно, никто не придёт с автоматами нас защищать, это очевидно, — добавил Резников.

Отношения РФ и Украины ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Полуостров вошёл в состав РФ после референдума в 2014-м. Официальный Киев и Запад неоднократно обвиняли Москву в якобы вмешательстве во внутреннюю политику Украины. В Кремле отвергали все подобные подозрения, заявляя, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в преодолении Киевом кризиса. РФ часто обращала внимание на то, что руководство Украины игнорируют минские договорённости по Донбассу.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.