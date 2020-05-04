Вице-премьер Польши допустил возможность переноса президентских выборов

Президентские выборы, запланированные в Польше на 10 мая, могут быть перенесены на более поздний срок. Об этом заявил вице-премьер страны Яцек Сасин.
Некоторое время назад стало известно, что власти Польши хотят провести голосование с помощью почты. Однако, по словам Сасина, реализация этого замысла под угрозой, поскольку необходимый закон ещё не готов.
Если закон вступит в силу 7 мая, то сложно будет подготовить выборы за два дня, — сказал вице-премьер в эфире радио ZET.
По мнению политика, вина за срыв выборов в установленные сроки лежит на сенате, который затягивает работу над документом.
Ранее NEWS.ru писал, что руководство Польши не считает возможным перенос даты президентских выборов в связи с пандемией COVID-19 без введения чрезвычайного положения. В правительстве страны заявляли, что объективной необходимости для установления данного режима нет.