Власти Польши не хотят переносить президентские выборы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/29485bce-77d8-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/Global Look Press

Руководство Польши не считает возможным перенос даты президентских выборов в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил вице-премьер и министр государственных активов Яцек Сасин.

Первый тур выборов главы государства назначен на 10 мая. В Варшаве настаивают на том, что голосование должно состояться именно в этот день.

По словам Сасина, перенести дату выборов без введения в стране чрезвычайного положения невозможно. Объективной необходимости для установления данного режима нет.

Мы ищем способ, который позволит в данной ситуации провести эти выборы наиболее безопасно для поляков, для голосующих, — сказал министр в эфире Польского радио.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано 4,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 94 человека.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных COVID-19, скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели — 262,9 тысячи. В России — 5,3 тысячи случаев заболевания. Из больниц выписано 355 человек, скончались 45.

Ранее NEWS.ru писал, что выборы президента Польши могут быть перенесены на более поздний срок. О такой возможности заявил действующий глава государств Анджей Дуда.