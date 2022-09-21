Вице-канцлер ФРГ пообещал ответ на частичную мобилизацию в России Вице-канцлер ФРГ Хабек: в Германии обсудят, как ответить на частичную мобилизацию в РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал «плохим и неверным шагом» частичную мобилизацию в России, сообщает ТАСС. По его мнению, это приведет к эскалации конфликта на Украине. В Германии, которая продолжит поддерживать Украину, обсудят ответные меры, заверил министр.

Мы с точки зрения политики оценим это и обсудим, как на это ответить, — сказал Хабек.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу при этом подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Кроме того, Шойгу заявил, что потери России во время специальной военной операции на Украине составили 5937 человек.