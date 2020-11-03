Ветеран «Альфы» раскритиковал работу европейских спецслужб

https://static.news.ru/photo/7a1bbbd8-1dc6-11eb-ae60-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Спецслужбы стран Европы работают неэффективно, поэтому следует ожидать других инцидентов, подобных венскому. Такого мнения придерживается президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Противостояние с исламскими радикалами достигло такого состояния, что мы можем говорить о проблемах военных действий в странах Европы. Они спокойно отрезают головы гражданам Франции, в Австрии расстреливают до 20 человек... Работу спецслужб по предотвращению вопиющих событий я не вижу, — сказал он изданию «Политика сегодня».

Эксперт также отметил, что венский теракт не случаен и связан с недавними событиями во Франции — убийством учителя из-за карикатур на пророка Мухаммеда в пригороде Парижа и убийством трёх человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. По его словам, эти инциденты являются звеньями одной цепи.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения не менее 18. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.