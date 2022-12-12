«Вести.ua»: ВСУ признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

Фото: Министерство обороны Украины

Системы противовоздушной обороны Украины не могут сбивать баллистические ракеты, сообщает газета «Вести.ua» со ссылкой на представителя командования воздушных сил республики Юрия Игната. Он отметил, что самым эффективным способом их ликвидации для ВСУ является уничтожение на старте.

Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены, — пояснил Игнат.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые наносят удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Сообщалось, что точечный удар был нанесен за несколько сотен километров от места дислокации расчета орудия.

Ранее российские войска нанесли удар по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В командовании ВС РФ отметили высокую эффективность применения «Малки», подчеркивая мобильность и огневую мощь самоходной артиллерийской установки. Ведомство предоставило кадры работы артиллеристов.