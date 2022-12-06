Верховный суд Украины отменил решение о нацистской символике СС «Галичина»

Фото: Социальные сети

Верховный суд Украины не нашел принадлежности к нацизму в символике* дивизии СС «Галичина». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти Вячеслава Якубенко. Таким образом была завершена судебная тяжба, длившаяся на протяжении пяти лет.

Верховный Суд поставил точку в длительной судебной эпопее, инициированной еще 5 лет назад, — сказал Якубенко.

По данным издания, в 2020 году суд первой инстанции на Украине признал действия института национальной памяти незаконными, когда тот отказался признавать символику дивизии попадающей под запрет использования нацистской символики. Теперь это решение отменено Верховным судом.

Ранее польское издание Myśl Polska написало о том, что украинцы после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступили против гитлеровской Германии, однако нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона Третьего рейха. Отмечается, что уже несколько лет украинские политики игнорируют решения Нюрнбергского трибунала и всё смелее чтят память членов СС, в частности дивизии «Галичина», сформированной из украинских добровольцев. Дивизия «Галичина» входила в состав войск СС, признанных решением Нюрнбергского трибунала преступной организацией.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле признают существенную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической и общественной жизни Украины.

*Данные опубликованы в информационных целях и имеют целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях