https://static.news.ru/photo/aa218434-c69c-11e9-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада Украины планирует в первый день своей работы рассмотреть законопроект по снятию депутатской неприкосновенности.

Парламент нового созыва 29 августа соберётся на торжественное заседание, на котором депутаты принесут присягу. Кроме того, они рассмотрят ещё около 60 проектов, среди них есть инициатива о снижении численности депутатов с 450 до 300, сообщает в субботу издание «Левый берег» со ссылкой на источник.

В конце июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит премьер-министром страны «нового» человека с экономическим образованием, эксперта и профессионала в своём деле, Позже народный депутат от партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьера станет известно 29 августа, писал News.ru.