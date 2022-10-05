Венгрия добилась нераспространения потолка цен на российскую нефть

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Венгрия на встрече постпредов стран ЕС добилась нераспространения потолка цен на трубопроводные поставки нефти и заменяющие их в случае чрезвычайной ситуации морские поставки. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Ограничения должны были принять в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы, — написал министр.

Также Будапешт добился исключения из санкций атомной энергетики и строительства новой АЭС «Пакш». Сийярто добавил, что в санкционный список не был внесен ни один институт, который важен с точки зрения ядерных разработок и исследований.

Глава венгерского МИД заверил, что его страна и дальше будет отстаивать собственную энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей ограничительные меры.

Ранее издание Politico сообщила о согласовании странами ЕС очередного пакета антироссийских санкций. Ожидается, что окончательная версия текста будет утверждена 5 октября.