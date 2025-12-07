Венгерский политолог раскрыл, какой подарок Путину сделала Европа Политолог Кошкович: раскол между Европой и США стал подарком для Путина

Евросоюз разрушает своей политикой трансатлантические связи с США, тем самым делая «подарок» для российского лидера Владимира Путина, заявил в соцсети Х венгерский аналитик Золтан Кошкович. По его мнению, политика лидеров Евросоюза создает условия для крупнейшей стратегической победы России за последние 80 лет.

Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каемочкой, — высказался эксперт.

Ситуация обостряется на фоне раскола в Североатлантическом альянсе по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Попытки США заключить мирное соглашение сталкиваются с противодействием со стороны европейских чиновников.

Белый дом также изменил риторику и теперь требует от Европы взять на себя полную ответственность за собственную оборону, а также указывает на серьезные расхождения во взглядах на завершение боевых действий на Украине. Аналитики отмечают, что сейчас европейские лидеры рискуют остаться в изоляции со своими нереалистичными ожиданиями.

Схожего мнения придерживаются и обозреватели британского издания The Telegraph. Там отметили, что Радикальная позиция главы европейской дипломатии Каи Каллас по вопросу Украины фактически раскалывает западное сообщество.