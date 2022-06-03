Великобритания передаст Украине дальнобойные РСЗО Великобритания передаст Украине дальнобойные РСЗО M270 MLRS

Фото: Cpl Jamie Peters RLC/Ministry of Defence UK

M270 MLRS

Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), сообщает CNN. Они способны поражать цели на расстоянии до 80 км, указал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как отметили в ведомстве, такие ракеты смогут сильно повысить возможности ВСУ.

По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные РСЗО позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от <...> дальнобойной артиллерии,— сказал Уоллес.

По его словам, подобные решения Лондона были приняты в тесной координации с недавним объявлением США: в Вашингтоне ранее решили предоставить Украине другие РСЗО — HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Министр пока не назвал точные сроки будущих поставок. В правительстве страны добавили, что будут обучать украинских военных правильному использованию установок. По их словам, это позволит в разы увеличить эффективность ВСУ.

Ранее стало известно, что в НАТО все-таки решили поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Главное решение, которое было принято на этой неделе, — отправить в Киев РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заверили, что на Украине не собираются использовать такие установки для обстрела России.