В сообщении, опубликованном в Twitter ведомства, в качестве примеров приведены картины «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Девочка с голубем» Антуана Пэна.

В МИДе утверждают, что полотна были реквизированы НКВД и по сей день остаются в России.