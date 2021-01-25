В здании британского парламента в Лондоне произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/45b1a610-5e48-11eb-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: happyjuergen/twitter.com

В здании Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, начался пожар. Там сработала пожарная сигнализация.

Очевидцы сообщают, что с улиц британской столицы можно увидеть дым, поднимающийся над зданием, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Данных о причинах возгорания и о том, насколько мощный пожар разгорелся во дворце, пока нет. В пожарном департаменте Лондона заявили, что пока информации о пожаре в центре города не поступало.

В апреле 2019 года в Париже произошёл крупнейший пожар за всю историю существования Нотр-Дама. Тогда обрушился шпиль собора, а вся несущая конструкция была объята пламенем. Однако главные произведения искусства, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, уцелели.

Как писал NEWS.ru, в мае 2019 года депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Согласно документу, на восстановление памятника архитектуры отводится пять лет. Для лиц, жертвующих средства на восстановление собора, проект предусматривает налоговые льготы.