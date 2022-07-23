В Запорожской области заблокировали Facebook, Twitter и YouTube

Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look press

В Запорожской области заблокировали Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), Twitter и YouTube, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, также была замедлена работа Google. По мнению властей, данные ресурсы «блокируют достоверную информацию о восстановлении жизни региона» и продвигают «украинские фейки и призывы к насилию».

У нас есть реестр сайтов, которые занимаются дезинформацией, разжиганием межнациональной розни и прочими нехорошими вещами. Предпринимаются определенные действия, на наши предупреждения они не реагируют, и сейчас заблокированы Facebook, Twitter и YouTube, — сказал Рогов.

По его словам, YouTube удалил ролики о мирной жизни региона с пометкой, что они «нарушают правила сообщества». На удаленных видео, как говорит Рогов, была свадьба в Бердянске и прогулка детей до школы.

Член главного совета ВГА предупредил, что Google могут заблокировать, если компании не «хватит инстинкта самосохранения». По данным Рогова, сейчас ресурсы поисковика навязывают «фейки, которые скомпилированы в интересах другой стороны».

Ранее в Донецкой и Луганской народных республиках заблокировали Google. Главы республик заявили, что поисковик пропагандирует терроризм и экстремизм.