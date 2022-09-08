В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра Член ВГА Запорожья Рогов: обстрелы АЭС остановит демилитаризация правого берега Днепра

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что для прекращения обстрелов Запорожской АЭС необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно откуда по станции бьют украинские войска, отметил он в беседе с РИА Новости.

Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, украинские боевики ведут обстрел, — пояснил представитель ВГА.

Он считает, что властям Украины Запорожская АЭС требуется только в военных целях. В настоящее время гарантируют сохранность станции и мирную жизнь в регионе российские силы безопасности, присутствующие на АЭС, подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что 7 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил: власти Запорожья не исключают полную остановку работы ЗАЭС из-за регулярных обстрелов ее территории со стороны Украины. Он пояснил, что, возможно, придется переходить на дизель-генераторы. Балицкий добавил, что данный вопрос до конца не решен.