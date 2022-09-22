В Запорожской области потребовали от Киева немедленно вывести войска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть региона, иначе после референдума они будут считаться оккупантами. Российские военные на сегодня контролируют 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, находятся под контролем киевского режима, сообщает РИА Новости.

ВСУ должны немедленно покинуть оставшуюся часть региона, сказал Рогов.

В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России, — отметил представитель областной власти.

Проведение референдумов на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей запланировано с 23 по 27 сентября. По мнению представителей регионов, вхождение в состав России обезопасит их территорию и восстановит историческую справедливость.

В частности, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос признания суверенитета Запорожья с последующим присоединением к РФ.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС как можно скорее введут санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Также он пообещал поддерживать Украину поставками оружия «насколько это потребуется».