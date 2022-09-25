В Запорожской области назвали условие признания итогов референдума Глава избиркома Запорожской области: плебисцит признают состоявшимся, когда проголосуют 50% жителей

Фото: lug-info.com

Референдум в Запорожской области будет официально признан состоявшимся, когда проголосуют 50% жителей, сообщила ТАСС глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Она считает, что свой гражданский долг исполнят намного больше людей.

Если проголосует более 50%, абсолютное большинство. <...> Но у нас будет больше, — сказала Катющенко.

Согласно данным экзитпола крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) на утро 25 сентября, в Запорожье 93% проголосовавших в первый день на референдуме отдали свои голоса за вхождение области в состав России. В опросе участвовали 500 человек. Социологическое исследование проводилось методом телефонного опроса.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав РФ. Из-за этого ВСУ усилили обстрелы данных территорий, а также разработали планы по срыву плебисцитов.

Глава МИД Сербии Никола Селакович 25 сентября заявил, что Белград не признает итоги референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, так как это «противоречит государственным и национальным интересам».