В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок Член ВГА Запорожья Рогов: из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из избирательных участков в Ивановке Запорожской области пришлось эвакуировать из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время избирательная комиссия находится в резервном помещении.

Из-за массированных обстрелов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, — написал Рогов.

Он добавил, что обстрелам накануне подвергся Энергодар и его пригороды. По словам Рогова, населенный пункт обстреливали из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца.

В субботу, 24 сентября на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей прошел второй день референдумов об их вхождении в состав России. Они продлятся по 27 сентября. Процедура присоединения регионов к РФ может состояться уже 30 сентября.