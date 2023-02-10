В Запорожье заявили о повреждении энергетических объектов

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

На территории подконтрольного Украине Запорожья повреждены объекты энергетической инфраструктуры, заявил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что к этому привели прежде прогремевшие взрывы. По словам Куртева, в течение часа было зафиксировано 17 ударов.

Атакованы объекты энергетической инфраструктуры, — заметил секретарь местного горсовета.

Куртев добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Утром 10 февраля воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в регионе в результате взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что в некоторых районах области возникают перебои с электроэнергией. Синегубов призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытиях.