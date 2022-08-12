В Запорожье заявили, что приказы обстреливать ЗАЭС идут из США и Британии

Приказы обстреливать Запорожскую АЭС поступают из США и Великобритании. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим [Владимира] Зеленского, который по факту является лишь исполнителем, — уверен Рогов.

Представитель запорожской администрации считает, что Украина, обстреливая атомную станцию, хочет не допустить продвижения союзных сил на дальнейшую территорию. При этом Киев своими действиями шантажирует мир ядерной угрозой.

По словам Рогова, чтобы прекратить эти обстрелы, нужно освободить от неонационалистов Никополь, Марганец и Токмаковку Днепропетровской области, откуда боевики и ведут обстрелы Запорожской АЭС.

ВСУ обстреливают атомную станцию в Запорожье с 7 августа. Накануне рядом со складом активных изотопов разорвались три украинских снаряда. Власти региона уже разработали меры безопасности, включающие, в частности, и эвакуацию жителей ближайших районов. Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от Украины и Россbи ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от генсека организации Антониу Гутерриша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он потребовал пояснений по поводу такого периметра.