Стало известно о последствиях ночных взрывов в Одессе В ВСУ заявили о повреждении складов и административных зданий в Одессе

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Административные здания и объекты логистики получили повреждения в результате ударов, нанесенных по Одессе в ночь с 19 на 20 июля, заявила пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, зафиксированы прилеты по складским помещениям.

В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются. Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения, — сообщила она.

В ночь на 20 июля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в районе порта Одессы произошел взрыв, добавив, что «ракеты хоронят зерновую сделку». Также отмечалось, что на территории объекта произошел пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило о повышенной активности восьми российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. По данным ведомства, полет осуществлялся в направлении Черного моря. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.