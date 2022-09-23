В ВГА Запорожья сообщили о взрыве в Мелитополе Член ВГА Запорожья Рогов: в центре Мелитополя прогремел взрыв

Фото: РИА Новости

Мелитополь

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канал сообщил о прогремевшем в центре Мелитополя взрыве. Подробности произошедшего пока неизвестны.

В центральной части города прозвучал одиночный взрыв. Информация уточняется. Подробности позже, — написал Рогов.

О взрыве в центре Мелитополя Рогов сообщал и накануне. По данным СМИ, он произошел в магазине одежды и стал следствие разборок между местными предпринимателями. В результате взрыва пострадали три человека.

17 сентября в Мелитополе прогремело по меньшей мере пять взрывов. Местные СМИ предположили, что взрывы могли произойти на железной дороге, через которую российские войска перевозят оружие, однако Минобороны РФ эту информацию не подтвердило. В МВД региона тогда сообщили о подрыве линии электропередачи, который расценили как теракт. Инцидент произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.