В ВГА Херсонской области назвали референдум шансом выйти с «дикого поля» Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: референдум – шанс выйти с «дикого поля»

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

Референдум о вхождении в состав России — это шанс для Херсонской области выйти с «дикого поля». Он станет легальным инструментом возвращения народу его земли, заявила в своём Telegram-канал замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.

Она напомнила, что земли Новороссии осваивались при Екатерине II и тогда это было «дикое поле», где не было «ровным счётом ничего».

Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего. Референдум — это наш шанс выйти с «дикого поля», — написала она.

По словам Губаревой, благодаря референдуму сотни тысяч херсонцев могут высказать свою позицию.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. При этом его дату называть не стал. Он пояснил, что власти региона стараются избежать превращения в популистов, озвучивая даты, в которых нет полной уверенности.