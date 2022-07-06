Еще один регион Украины устремился в Россию В ВГА Харьковской области рассказали о стремлении региона в Россию

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К тому, чтобы Харьковская область вошла в состав России, стремятся как власти освобождённых от националистов территорий, так и их жители. Временная гражданская администрация (ВГА) региона содействует этим настроениям, рассказал ТАСС её глава Виталий Ганчев.

Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию, — цитирует его агентство.

По его словам, жители региона «начинают перестраиваться», видя нормативно-правовые документы, которые принимаются новыми властями, а также то, что российский рубль плотно занимает основную нишу экономики. Собеседник агентства также отметил, что жители области активно интересуются вопросами получения российского гражданства.

Ранее Ганчев рассказал о планах по созданию четырех временных гражданских администраций на территории Харьковской области, которая находится под контролем российских военных. Они появятся в Купянском, Изюмском, Волчанском и Харьковском районах. В составе этих администраций будут только гражданские служащие.

В мае со схожим заявлением выступили власти Херсонской области. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов соообщил, что референдум по вхождению региона в состав Российской Федерации планируется провести в течение 2022 года. До конца года голосование о вступлении в Россию пройдет и в Запорожской области.