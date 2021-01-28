Соратники Порошенко потребовали запретить закупку вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/b6724340-6173-11eb-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала на законодательном уровне установить запрет на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказала член фракции Ирина Геращенко.

Она пояснила, что авторы инициативы намерены представить соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта, который предусматривает право правительства регистрировать вакцины до завершения их клинических испытаний. Свою позицию они объясняют тем, что российский препарат не только не прошёл испытания, но и не поддержан Всемирной организацией здравоохранения.

Геращенко добавила, что независимо от того, какой закон примет украинский парламент, шансы на быструю и широкую вакцинацию населения страны являются призрачными, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался против использования российской вакцины от коронавируса, даже если будет доказана её эффективность. Он назвал препарат «гибридным оружием» против Украины.

Как писал NEWS.ru, российский экс-сенатор Франц Клинцевич в ответ на это назвал Кулебу предателем своего народа. Действующий член Совфеда Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса выглядит как проявление детских комплексов.