В Венгрии назвали бессмысленным наложение вето на санкции против России Сийярто: Венгрия не наложит вето на 13-й пакет санкций ЕС против России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире канала M1, что страна не будет блокировать 13-й пакет санкций Евросоюза против России. По его словам, на этапе подготовки очередных антироссийских мер удалось исключить те пункты, которые противоречили интересам Будапешта.

О готовящемся 13-м пакете санкций могу сказать, что в ходе подготовки удалось убрать все те части, которые вредили бы венгерским интересам. Поэтому накладывать вето нет смысла, — объяснил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что санкционные меры, как он считает, больше навредили самому Евросоюзу, нежели России. По словам Сийярто, несмотря на ограничения, российские газ и нефть по-прежнему поступают в Европу, только теперь энергоносители идут через третьи страны и гораздо дороже.

Я все же думаю, что ЕС принимает плохое решение, но не только по 13-му пакету, а как уже было и 12 раз до этого, — признался дипломат.

Ранее министр иностранных дел Венгрии сообщил, что страна не станет блокировать выделение €5 млрд в Европейский фонд мира, если долю Будапешта не станут использовать для поставок вооружений Украине. По его словам, венгерские власти хотят, чтобы средства шли на другие цели, связанные с укреплением безопасности.