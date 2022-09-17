В Венгрии назвали сроки победы России в спецоперации на Украине Глава администрации премьера Венгрии Гуйяш раскрыл, когда Россия объявит победу в СВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Россия может объявить о победе в спецоперации в любой момент. По его словам, Москва обладает огромным преимуществом, по этой причине она самостоятельно определяет, что такое победа. Он отметил при этом, что ситуация на Украине «затянулась», пишет агентство MTI.

У России такое преимущество, что они сами могут определить, что такое победа, и объявить победу почти в любой момент, — рассказал Гуйяш.

Украина неоднократно критиковала своих западных партнеров за отказ поставлять тяжелую военную технику.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее рассказал, что заявления Вашингтона об их «неучастии» в конфликте на Украине нелепы и безосновательны. Дипломат добавил, что факты свидетельствуют об обратном. Он отметил, что у России вызывают озабоченность слова американских чиновников о том, что «некие удачи» на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона.

Представитель России в Вашингтоне добавил, что США сделали всё, чтобы сделать из Украины «полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО» в попытках противостоять российскому оружию.