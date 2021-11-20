В Вене 35 тысяч человек вышли на акцию протеста против COVID-ограничений

Около 35 тысяч человек вышли в Вене на демонстрацию против ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил РИА Новости представитель городской полиции. В большинстве своём люди спокойно идут по центральным улицам города. Однако есть и те, кто кидает в полицейских пивные банки. Несколько человек были задержаны.

В демонстрации принимают участие 35 тысяч человек, — сказал собеседник агентства.

Противники ограничительных мер в очередной раз вышли на улицы столицы Австрии после того, как накануне канцлер Александер Шалленберг объявил о новом локдауне. Кроме того, было анонсировано введение всеобщей обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года.

Неделю назад жители Екатеринбурга вышли на согласованный с властями групповой пикет «Против ограничения прав QR-кодами». Участники начали сбор подписей под заявлением на имя генпрокурора РФ с просьбой проверить указы и. о. губернатора Алексея Шмыкова об ограничении доступа в общественные места без QR-кода.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах остаётся в ведении властей каждого региона.